Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri Açıklandı

Ticari süt işletmelerince mayıs ayında 915 bin 998 ton inek sütü toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 143 bin 293 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 66 bin 994 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 5 bin 566 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 arttı. Yoğurt üretimi 102 bin 67 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Ayran üretimi ise 58 bin 601 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 azalış gösterdi. Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

(İHA)