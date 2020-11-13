Süt ürünleri sektörü Çin'e 100 milyon dolar ihracat hedefliyor
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Süt ürünleri sektörü Çin'e 100 milyon dolar ihracat hedefliyor

13.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:13
Süt ürünleri sektörü Çin'e 100 milyon dolar ihracat hedefliyor

Türk süt ürünleri sektörü, 2020 yılı mayıs ayında ihracat vizesi aldığı Çin'e hızlı giriş yaptı.

Türk süt ürünleri sektörü, 2020 yılı mayıs ayında ihracat vizesi aldığı Çin'e hızlı giriş yaptı. Türkiye, 5 aylık dönemde Çin'e 7 milyon doların üzerinde süt ürünleri ihraç etme başarısı gösterirken, sektör Çin'e 100 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Çin'in yıllık 6 milyar doların üzerinde süt ürünleri ithalatı yapıyor olması Türk su ürünleri sektörünün iştahını kabartıyor. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de süt üreticilerinin süt fiyatlarının seviyesinden dolayı ciddi bir darboğazdan geçtiğinin altını çizen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bu süreçte Çin'e ihracat vizesinin çıkmasının ve ihracatın başlamasının ilerleyen dönemde sektöre nefes aldıracağını kaydetti.

"Sonraki yıllarda 100 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz"

Türk süt ürünleri sektöründe dünya standartlarında üretim yapan 54 firmanın Çin'e ihracat izni aldığı bilgisini paylaşan Kızıltan, "Çin'e ihracat izni alan firmalarımız pandemi döneminde dijital ortamda Çinli ithalatçılarla bağlantıya geçtiler. 17 firmamız geçen 5 aylık dönemde 6 bin 590 ton süt ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi. Önümüzdeki süreçte ihracat izni olan diğer firmalarımızın da, Çin'e ihracata başlayacağına inanıyoruz. 2020 yılı sonunda Çin'e süt ürünleri ihracatımızın 25-30 milyon dolar bandına gelmesini, sonraki yıllarda 100 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Çin, beş ayda altıncı sıraya yükseldi

Süt ürünleri sektörünün 2020 yılının geride kalan sürecinde 254 milyon dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Başkan Kızıltan, Irak'ın 52,5 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığını, Suudi Arabistan'ın ise 42 milyon dolarlık Türk süt ürünleri tercih ettiğini belirtti. Kızıltan, Birleşik Arap Emirliklerine 16,8 milyon dolar, Kuveyt'e 13,6 milyon dolar, Mısır'a ise 12,1 milyon dolarlık süt ürünleri ihracatı yaptığımızı, Çin'in kısa sürede en çok ihracat yaptığımız 6. ülke konumuna yükseldiğini sözlerine ekledi. - İZMİR

Süt ürünleri sektörü Çin'e 100 milyon dolar ihracat hedefliyor
Süt ürünleri sektörü Çin'e 100 milyon dolar ihracat hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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