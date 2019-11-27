Süt üretimini artırmak için Rusya'da ineklere sanal gözlük takıldı

27.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:56

Rusya'da süt kalitesini ve üretimini artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı.



Başkent Moskova bölgesinde Tarım ve Gıda Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren RusMoloko Çiftliği'nde denenen VR (Virtual reality) olarak bilinen sanal gerçeklik gözlükleri, kış aylarında depresyona giren ve süt üretimi azalan ineklere sıcak yaz günlerini hatırlatmak için özel olarak tasarlandı. Euronews.com'da Görüntüle