Süt üretimini artırmak için Rusya'da ineklere sanal gözlük takıldı
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Süt üretimini artırmak için Rusya'da ineklere sanal gözlük takıldı

Rusya'da süt kalitesini ve üretimini artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı.

27.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:56
Süt üretimini artırmak için Rusya'da ineklere sanal gözlük takıldı

'da süt kalitesini ve üretimini artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı.


Başkent bölgesinde Tarım ve Gıda Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren RusMoloko Çiftliği'nde denenen VR (Virtual reality) olarak bilinen sanal gerçeklik gözlükleri, kış aylarında depresyona giren ve süt üretimi azalan ineklere sıcak yaz günlerini hatırlatmak için özel olarak tasarlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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