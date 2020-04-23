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Türkiye, Keskin, Ekonomi, Haber

Süt üretiminde aksama olmayacak

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde süt üretiminde bir aksama yaşanmadığını söyledi.

23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:08
Süt üretiminde aksama olmayacak

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde süt üretiminde bir aksama yaşanmadığını söyledi.

Keskin, AA muhabirine, bilim insanlarının "sütün bağışıklığı güçlendirdiğini" söylediklerini ve tüketimini önerdiklerini ifade etti.

Tüm dünyanın salgınla mücadele ederken sütün öneminin de ortaya çıktığını belirten Keskin, "Üreticiler olarak vatandaşlarımız için üretmeye devam ediyoruz. Birliğimize kayıtlı 250-300 bin üreticimiz var. Onlarla yaptığımız görüşmelerde süt üretiminde bir aksama olmadığını tespit ettik. Üreticilerimiz çalışmaya devam ediyor." dedi.

Süt üretiminin maliyetini etkileyen en önemli unsurun yem olduğunu vurgulayan Keskin, "Yem fiyatlarına salgın sonrası yüzde 15 zam geldi. Bu durum süt üreticisini olumsuz etkiledi. Bununla ilgili Bakanlığımızla temas halindeyiz. Salgın öncesine kadar çok memnunduk." diye konuştu.

"Yem fiyatları artmazsa destek de istemeyiz"

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile herkesin dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Hükümetin ve Bakanlığın genel politikalarından memnun olduklarının altını çizen Keskin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız rahat olsun. Süt üretimiyle ilgili bir aksama olmayacak ancak yem fiyatlarındaki artış devam ederse üretici bundan olumsuz etkilenecek çünkü yem dolar endeksli hareket ediyor. Bizim devletimizden, Bakanlığımızdan talebimiz, desteklerin artması yönünde. Yem fiyatları artmazsa destek de istemeyiz. Üretici zam yapsa, bu durum tüketimi düşürür. Onun için şu an tek çözüm desteklerin artırılması gibi gözüküyor."

Keskin, aile işletmelerinin de desteklenmesi gerektiğini, bu durumun üretimi artıracağını ve ekonomiye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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