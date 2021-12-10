"Süt Üreticisi Üretemez Duruma Geldi" - Haberler
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"Süt Üreticisi Üretemez Duruma Geldi"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47'lik zammın, marketlerde satılan süt ve süt ürünlerinin etiketlerine de yansıması bekleniyor.

Türkiye'de üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47'lik zammın, marketlerde satılan süt ve süt ürünlerinin etiketlerine de yansıması bekleniyor. Üreticiler ve sanayiciler, süt ve süt ürünlerine gelen zammı, girdi maliyetlerindeki sert yükselişe bağlıyor

PET SHOPLARDA HAYVAN SATIŞI 7 AY SONRA SONA ERECEK

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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

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