"Süt Üreticisi Üretemez Duruma Geldi"

Türkiye'de üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47'lik zammın, marketlerde satılan süt ve süt ürünlerinin etiketlerine de yansıması bekleniyor. Üreticiler ve sanayiciler, süt ve süt ürünlerine gelen zammı, girdi maliyetlerindeki sert yükselişe bağlıyor

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