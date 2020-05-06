Süt üreticisi kazanırken anne adayı ve bebeği de sağlıklı besleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla 7 ay önce hayata geçirilen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında 30 bin anne adayına ulaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla 7 ay önce hayata geçirilen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" kapsamında 30 bin anne adayına ulaşıldı.

Anne adaylarının sağlıklı beslenmesi ve erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi için 7 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilen ya da başvuru yapan gebeler için, 45 günde bir 12 litre süt dağıtılıyor.

Üreticilerden temin edilen sütler, sterilizasyon ve paketleme işlemlerinin ardından anne adaylarının evlerine bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek kuşağın daha sağlıklı olması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Anne adayı ve bebek sağlığının çok önemli olduğunu belirten Tolay, "Özellikle erken doğumların ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için gebelerimizin beslenmesi çok önemli." diye konuştu.

Tolay, annenin iyi beslenmesi gerektiğini bunun için de en uygun gıdanın hem mineral hem de protein yönünden zengin olan süt olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla 'Anneye süt, bebeğe can' olsun diyerek, gelecek nesillerin, doğan bebeklerimizin daha sağlıklı ve gelişimlerinin daha yerinde olması amacıyla anne doğum yapana kadar 45 günde bir 12 litre sütü evlerine kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tolay, dağıtılan yaklaşık 360 ton sütü Gaziantep Süt Üreticiler Birliğinden temin ettiklerini aktararak, "Dolayısıyla biz süt üreticileriyle iş birliği yaparak, süt üreten çiftçilerimize de bir desteğimiz söz konusu oluyor." diye konuştu.

Projeden yararlanan Gökçen Gümüşburun da süt getiren görevlilerin ilgili olduklarını belirterek, sütün hem kendisine hem de bebeğine çok fayda sağladığını anlattı.

İlknur Merve Özgen de "Süt kapımızın önüne kadar geliyor. Bunun için emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA