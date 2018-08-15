Süt Üreticisi Kalitesini İspatlayıp Daha Çok Kazanacak

Burdur'daki süt üreticilerinin, çiğ süt analizlerini yaptırıp üretim kalitesini belgeleyerek daha yüksek kazanç elde etmesini sağlamaya yönelik Çiğ Süt Analizi Destekleme Programı için protokol imzalandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği iş birliğiye uygulamaya konulacak Çiğ Süt Analizi Destekleme Programı için protokol imza töreni düzenlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirli normları sağlayan hayvanların, desteklenmesine yönelik uygulama tebliğinin mayıs ayında yayınlandığını hatırlatarak, destekten yararlanmak isteyenlerin en az 10 baş saf ırklı ineğe sahip olmaları ve e-ıslah sistemine kayıtlı onaylı laboratuvar cihazları ile süt analizi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bu uygulama olmadığı takdirde iyi süt, kötü süt ayrımı yapılmadan bütün sütlerin aynı kategoride aynı fiyatlanmaya tabi olarak piyasaya sunulduğuna dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu proje ile iyi ve kaliteli süt bir ayrıma tabi tutulacak ve üreticileri daha iyi bir fiyatlanma ile buluşacağız.

Ülkemizde ve dünyamıza baktığımızda ne ürettiğimiz, ne miktarda ürettiğimizden ziyade, nasıl ürettiğimiz hangi kalitede ürettiğimiz, hangi kalite ürünü piyasaya sunduğumuz önem taşıyor. Bu açıdan 10 yıl önce nasıl Burdur ili hayvancılık konusunda iyi bir organizasyonla Türkiye gündemine geldiyse bugün de bu proje bağlamında ve en iyiyi yaparak yine, eminim ki bu iş birliği çerçevesinde daha iyi noktalara gelecektir.

Bu çalışmaların, bir ivme kazandıracağını ve bir gelişim çizgisini yakalamada fırsat oluşturacağını düşünüyorum. Sütte Burdur markası olarak Türkiye gündemine oturmak için bu çalışmaların ilk adımlar olacağını ümit ediyorum."

Konuşmaların ardından çiğ süt desteklemesi ve numune toplama süreci hakkında üreticilere sunum yapıldı.

Törende, Çiğ Süt Analizi Destekleme Programı'na ilişkin protokol, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan tarafından imzalandı.