Süt üreticilerinin emeği kazanca dönüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süt üreticilerinin emeği kazanca dönüşüyor

Süt üreticilerinin emeği kazanca dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile faaliyete geçirilen ve üreticilerin emeğinin kazanca dönüştürüldüğü süt toplama merkezlerinde günde 6 tona yakın süt toplanarak işleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile faaliyete geçirilen ve üreticilerin emeğinin kazanca dönüştürüldüğü süt toplama merkezlerinde günde 6 tona yakın süt toplanarak işleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olmaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren süt üreticilerini desteklemek amacı ile Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile hizmete giren süt toplama merkezleri de faaliyetlerini sürdürüyor. Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde, Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile hizmete sunulan süt toplama merkezlerinde her gün 100 üreticiden süt toplanarak işleniyor. Merkezlerde toplanan süt miktarı günlük 5,5 - 6 ton civarında gerçekleşiyor.

Başkan Ataç, "Üreticimizin yanındayım"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin değerlendirmesinde, süt üretiminin önemine vurgu yaptı. Süt üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Ataç, "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için büyük önemi olan süt, üretim sektörü açısından da önemli bir yere sahip. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, sütün faydalarının kavranması, süt tüketimini daha da artırılması için ciddi çalışmalar yürütüyor. Biz de kentimizde bu anlamda çalışmalar sürdürüyor, süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz. S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliğimiz neticesinde, Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz süt toplama merkezlerinde, 100 üreticimizin sütleri toplanıyor. Bu üç merkezde günlük olarak 6 tona yakın süt işleniyor ve üreticimizin emeği, kazanca dönüşüyor. Üreticilerimizin sırtındaki yük, artan üretim maliyetleri gün geçtikçe ağırlaşırken, onlara gereken desteği elimizden geldiğince vermeye gayret ediyoruz. Üretimin ne denli değerli olduğunun bilinci ile üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

Başkan Ataç ayrıca yeni projeler ile işlenen süt miktarının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, üretici kooperatiflerinin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Süt üreticilerinin emeği kazanca dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Pınar Altuğ Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süt üreticilerinin emeği kazanca dönüşüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:15:55. #1.14#

title