Süt üreticilerinin emeği kazanca dönüşüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile faaliyete geçirilen ve üreticilerin emeğinin kazanca dönüştürüldüğü süt toplama merkezlerinde günde 6 tona yakın süt toplanarak işleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile faaliyete geçirilen ve üreticilerin emeğinin kazanca dönüştürüldüğü süt toplama merkezlerinde günde 6 tona yakın süt toplanarak işleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olmaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren süt üreticilerini desteklemek amacı ile Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile hizmete giren süt toplama merkezleri de faaliyetlerini sürdürüyor. Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde, Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile hizmete sunulan süt toplama merkezlerinde her gün 100 üreticiden süt toplanarak işleniyor. Merkezlerde toplanan süt miktarı günlük 5,5 - 6 ton civarında gerçekleşiyor.

Başkan Ataç, "Üreticimizin yanındayım"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin değerlendirmesinde, süt üretiminin önemine vurgu yaptı. Süt üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Ataç, "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için büyük önemi olan süt, üretim sektörü açısından da önemli bir yere sahip. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, sütün faydalarının kavranması, süt tüketimini daha da artırılması için ciddi çalışmalar yürütüyor. Biz de kentimizde bu anlamda çalışmalar sürdürüyor, süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz. S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliğimiz neticesinde, Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz süt toplama merkezlerinde, 100 üreticimizin sütleri toplanıyor. Bu üç merkezde günlük olarak 6 tona yakın süt işleniyor ve üreticimizin emeği, kazanca dönüşüyor. Üreticilerimizin sırtındaki yük, artan üretim maliyetleri gün geçtikçe ağırlaşırken, onlara gereken desteği elimizden geldiğince vermeye gayret ediyoruz. Üretimin ne denli değerli olduğunun bilinci ile üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

Başkan Ataç ayrıca yeni projeler ile işlenen süt miktarının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, üretici kooperatiflerinin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı