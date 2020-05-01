Süt üreticilerinden tüketim artışı için KDV indirimi önerisi
01.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:20
Sektör olarak ramazan ayı başında beklenen talep artışını yaşamadıklarını belirten süt üreticileri, "Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi çağrısı yaptı.
Sektör olarak ramazan ayı başında beklenen talep artışını yaşamadıklarını belirten süt üreticileri, "Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com