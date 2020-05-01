Süt üreticilerinden tüketim artışı için KDV indirimi önerisi

Sektör olarak ramazan ayı başında beklenen talep artışını yaşamadıklarını belirten süt üreticileri, "Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi çağrısı yaptı.