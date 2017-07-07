Süt Üreticileri Birliği Ortaklarına Düve Dağıttı

Kütahya'nın Tavşanlı Süt Üreticileri Birliği, ortaklarına yurt dışından 130 adet Simental cinsi canlı gebe düve ithal etti.



Gümrükte yapılan karantina işlemleri sonrası nakil olan gebe düveler Tavşanlı ilçesi Karakova Mahallesinde sahiplerine teslim edildiler.



Süt Üreticileri Başkanı Kudret Sarı, "Üreticilerimize kolaylık olsun diyerek yurt dışından 130 adet Simental düve getirdik. Çiftçilerimiz bunları 2 yıl geri ödemesiz daha sonra da 5 yıl ödeme ile devletimiz tarafından teşvik almış oldular" dedi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA