Süt toplamada yeni dönem başlıyor

Sütün sağlıklı şartlarda sağımı ve nakliyesi, süt ve süt ürünleri kalitesini etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Sütün sağlıklı şartlarda sağımı ve nakliyesi, süt ve süt ürünleri kalitesini etkileyen faktörlerin başında geliyor. Sütün kalitesi artıkça süt ve süt ürünlerinden elde edilecek katma değerin de aynı oranda artacağı belirtiliyor.

Süt üretimi bakımından Türkiye'de 3. sırada yer alan Erzurum'da sütün sağlıklı şartlarda sağımı ve nakliyesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 800 adet seyyar süt sağım makinesi dağıtımı yanı sıra Süt Sektöründe Soğuk Zincir Kurulumu Projesi kapsamında 900 adet süt soğutma tankı ve 12 adet süt toplama aracı alınarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Konu hakkında açıklama yapan Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, "Sütün hijyenik şartlarda sağımını ve nakliyesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve yere kaynaklardan sağlanan finansmanla yürütülen projelerle çiftçimizin yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz "dedi.

Süt sağlıklı şartlarda toplanması ve nakliyesine ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına değinen Osman Akar, Sütün sağlıklı şartlarda nakliyesini sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; süt toplayıcıları sütleri, korozyona dayanıklı, insan sağlığı açısından tehlike yaratmayan alet ve ekipman ile toplayabileceğini, süt toplama merkezleri ve süt işletmelerine ait süt toplama araçlarının Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek Süt Nakil Kayıt Belgesi alması gerektiğini ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı