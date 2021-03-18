Süt toplama merkezinden dönerken hayatını kaybetti
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Süt toplama merkezinden dönerken hayatını kaybetti

18.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:33
Süt toplama merkezinden dönerken hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde süt toplama merkezinden evine dönen 43 yaşındaki Cengiz Akar, ticari araç çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde süt toplama merkezinden evine dönen 43 yaşındaki Cengiz Akar, ticari araç çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Gökgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede bulunan süt toplama merkezine süt götüren 43 yaşındaki Cengiz Akar işini bitirdikten sonra eve doğru gitmeye başladı. İlçe merkezine seyir halinde 03 YB 784 plakalı ticari araç sürücüsü M.T., yürümekte olan Akar'a çarptı. Aracın çarpmasıyla Akar, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akar'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Ticari araç sürücüsü M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Süt toplama merkezinden dönerken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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