Süt toplama kamyonetinin çarptığı üretici öldü KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, süt üreticisi Cafer Kurt (76) geri manevra yapan süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, süt üreticisi Cafer Kurt (76) geri manevra yapan süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kandıra Akçabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Süt almak için gelen F.K. idaresindeki 41 N 7820 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında, süt üreticisi Cafer Kurt'a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA