Süt Toplama Kamyoneti ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt toplama kamyoneti ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Selendi'nin Karşıova Mahallesi Şehit Er Kemal Davulcu Caddesinde meydana geldi. Ercan K. yönetimindeki 75 AH 808 plakalı otomobil Selendi istikametinden giderken karşı yönden gelen İdris Ç. idaresindeki 45 U 2375 plakalı süt toplama kamyoneti, Kaymakam köprüsü olarak bilinen ilçe çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Ercan K. mahalle halkının ve olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkarıldı. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan K. ilk müdahalenin ardından Salihli ilçesine sevk edildi. Kaza yeri kısa süreliğine trafiğe kapatılırken trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA