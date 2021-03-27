BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
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BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralıBURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen süt tankerine arkadan çarptı.

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Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen süt tankerine arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Bilal Albaş (28) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçta puset gören ekipler, bebek olabileceği şüphesiyle araçta ve yolda arama yaptı. Ancak bir süre sonra, araçta bebek olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Balkan Mahallesi mevkiinde yaşandı. İzmir'den Bursa istikametine giden sürücü Bilal Albaş idaresindeki 16 ACS 039 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette ilerleyen Erkan B. (37) idaresindeki 16 AN 527 plakalı süt tankerine arkadan çarptı. Süt tankerine saplanan araç, tankerle birlikte yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü Bilal Albaş, Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K. (36) hafif ticari araç içinde sıkıştı. Tanker şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bilal Albaş, kaza yerinde hayatını kaybederken, araçtan çıkartılan Pınar İ. ile Mehmet Akif K.'nın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PUSET GÖREN EKİPLER, BEBEK ARADI

Kazanın ardından hurdaya dönen aracın içerisinde puset gören polis ekipleri ise kaza sırasında araçta bebek olabileceği şüphesiyle arama yaptı. Kaza sırasında araçta bebek olmadığının anlaşılması üzerine polis ve vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kazanın ardından tanker sürücüsü Erkan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı
BURSA Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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