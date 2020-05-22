Süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı
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Süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, süt tankerinin arkadan çarptığı otomobildeki Cemal Adnan Ginçay (68) yaşamını yitirdi, sürücü eşi Hacer Ginçay (61) ise yaralandı.

Süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti kaza ayırdı
22.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:04

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, süt tankerinin arkadan çarptığı otomobildeki Cemal Adnan Ginçay (68) yaşamını yitirdi, sürücü eşi Hacer Ginçay (61) ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir yolu Efeler Gişeleri yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden Muğla yönüne giden Hacer Ginçay (61) yönetimindeki 34 SZ 2263 otomobile, Ali Çapar'ın kullandığı 35 ABJ 641 plakalı süt tankeri arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hacer Ginçay ve eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı. Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Hacer Ginçay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tanker şoförü Ali Çapar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ginçay, çiftinin 65 yaş üstü özel seyahat izni ile Muğla yönüne gittikleri öğrenildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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