Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

21.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:09

Kayseri'de virajı alamayan süt tankeri devrildi.

Kayseri'de virajı alamayan süt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü hafif yaralanırken, tonlarca sütte yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes Yolu'nda meydana gelen kazada İbrahim G. yönetimindeki 42 ATH 80 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İbrahim G. hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada devrilen tankerdeki tonlarca süt yola dökülürken, karayolu beyaza büründü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hande Erçel Seren Serengil İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Ryan Babel Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Aksu Almanya Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 20:10:36. #1.15#
title