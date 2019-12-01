Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı - Haber

Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde süt tankeri, arkadan çarptığı hafriyat kamyonunu devirdi.

01.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:12
Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı

'ın ilçesinde süt tankeri, arkadan çarptığı hafriyat kamyonunu devirdi. Kazada şoförler yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Serhat K. (29) yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt tankeri, aynı yönde seyreden Bülent M. (30) yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kamyonun devrildiği kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.