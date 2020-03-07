Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

07.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:38

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bir bankanın genel müdürlüğüne ait faaliyette olmayan süt sığırcılığı tesisine gece yarısı girerek içerideki su motorlarını, borular ile elektrik panosu ile tesisin demir kapısını yanlarındaki demir makası ve çeşitli kesici aletlerle kesip yerlerinden sökerek çaldığı iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 5 kişi Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınarak Kadınhanı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Osman A., Muhammet K. ve Mehmet D. nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA