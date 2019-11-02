Süt Şerbetli Tatlı /Gelin pastasi /Hatice Mazi ile Yemek Tarifleri

02.11.2019 20:16

süt serbetli tatliMalzemelerSerbeti icin gerekenler2 bucuk su bardagi süt1 su bardagi sekersekeri sütedökün ocakta seker eriyene kadar karistirin.sakin kaynatmayin seker erisin yeter ve ocaktan cekin sogutun.keki icin gerekenler4 tane yumurta1 cay bardagi seker1 cay bardagi irmikceyrek cay bardagi siviyag1 paket vanilya1 paket kabartmatozu1 limon kabugu rendesihazirlanisiYumurta sekeri cirpin. ardindan irmik vanilya yagi ve limon kabugunu koyun cirpalim.unu ve kabartmatozunuda ekleyip devam karistirin.yaglanmis kare borcam yada kelepceli kaliba(28cm) harci dökün. 180 derecede alt üst ayardaki önceden isinmis firinda 20 25 dk kadar kekini pisirin. Firindan cikardiginiz gibi 5 10 dk bekleyip soguk sütü dökün. aninda sütü cekiyor. kek sicak serbeti soguk olacak.tamamen sogumasi icin bekleyin.Arzuya göre sadece kremsanti cirpip üzerine koyulabilir yada benim gibi muhallebi yapin. sizlere önerim muhallebiyle sahane oluyor.muhallebi tarifi2 bucuk su bardagi süt2 yk un3 yk seker1 yk nisasta1 paket vanilya1 yk tereyagi

Kaynak: Youtube