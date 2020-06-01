Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu
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Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Yerli üretime olan saygı yüzde 10-11 seviyelerindeyken bugün yeni yapılan anketlerde yüzde 65 düzeyine çıktı.

Süt sektörü temsilcileri
01.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:23

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Yerli üretime olan saygı yüzde 10-11 seviyelerindeyken bugün yeni yapılan anketlerde yüzde 65 düzeyine çıktı." dedi.

Kılıç, Ulusal Süt Konseyi tarafından "Dünya Süt Günü" dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı toplantıda değerlendirmede bulundu.

Sütün önemini ve yan sektörlere olan etkisini her mekanda anlatmaya çalıştığını ifade eden Kılıç, salgın döneminde bağışıklığın geliştirilebilmesi için süt başta olmak üzere hayvansal ürünlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Kılıç, ülke çapında çiğ süt tüketiminin yıllık kişi başı 80-90 litrelere çıkması için mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu kapsamda çalışmalar yürüten Bakan Pakdemirli başta olmak üzere üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Kılıç, "Yerli üretime olan saygı yüzde 10-11 seviyelerindeyken, bugün yeni yapılan anketlerde yüzde 65 düzeyine çıktı. Bu şunu gösteriyor, bütün tarımsal ve hayvansal üretimlerimizi artık kendimiz yapacağız." diye konuştu.

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAY-KOOP) Genel Başkanı Ahmet Ertürk, üreticilerin süt fiyatlarında artış beklentisi olduğunu bildirdi.

Üreticilerin beklentisinin, Dünya Süt Günü'nde gündeme gelmesini temenni ettiklerini dile getiren Ertürk, bunun en kısa zamanda Ulusal Süt Konseyi tarafından değerlendirilmesini istediklerini kaydetti.

"Salgında tüketici sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz bırakılmadı"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Süt sektörü ürünleri yurt içinde 600 bin satış noktasında, yurt dışında ise 88 ülkede tüketiciyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Tezel, Türkiye'nin 23 milyon tonluk çiğ süt üretimiyle dünyada 8'inci, Avrupa Birliği'nde ise 3'üncü sırada olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Günlük 62 bin 900 ton olan bu sütün, 26 bin tonu her gün kayıtlı işletmeler tarafından en üst düzeyde hijyen koşullarında toplanıyor, işleniyor ve tüketiciye ulaştırılıyor. Salgın sürecinde de sektör, her damla kaliteli süte sahip çıktı ve tüketicimiz sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz bırakılmadı."

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla vatandaşları daha çok süt içmeye, özellikle de keçi sütü tüketmeye davet etti.

Çelik, sütün Türkiye için stratejik bir ürün olduğuna işaret ederek, "Süt fonu kurulmasını teklif ediyorum. Fonun, sektörde iş yapan firmaların desteklenmesiyle ihtiyaç halinde süt üreticilerinin zor zamanlarında devreye alacağımız bir sistem haline getirilmesini öneriyorum. Okullarda sütle ilgili bir dersin müfredata eklenmesi, çocuklarımız için son derece önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da sütün mucizevi bir gıda olduğunu belirterek, bu konuda kamu spotları çekilip halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Salgın döneminde halkı sütsüz bırakmayan üreticilere teşekkür eden Özcan, "Yem fiyatlarına gelen zam, süt üretim maliyetlerini sıkıntıya soktu. Bunun için önümüzdeki günlerde süt fiyatının yeniden güncellenerek, üreticinin rahatlatılmasını sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 1 milyon aile süt üretimiyle uğraşıyor"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, sektörün ihracatı öncelikli olarak ele alması gerektiğini ve bu noktada ilk olarak psikolojik engellerin aşılmasının önem taşıdığını dile getirdi. Etkili lojistik yönetimiyle çiğ süt toplama maliyetlerinin düşürülebileceğini vurgulayan Çallı, bunun sektörün en önemli konularından biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt tüketimi alışkanlığının, her yaş grubundaki bireylere kazandırılması gerektiğini bildirdi. Avrupa'da yıllık süt tüketimi kişi başına 65 litreyken, Türkiye'de bu oranın 40 litrede kaldığına dikkati çeken Keskin, bakanlığın süt tüketimini özendiren projelerle bu oranların yıllar içinde yükseldiğini aktardı.

Keskin, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon ailenin süt üretimiyle uğraştığı bilgisini vererek, sağlıklı ve başarılı nesiller için süt üretimi ve tüketimine daha çok önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, sütün faydalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'de süt tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Özder, bu oranların daha da yukarı çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin, konum olarak süt ihracatı açısından mükemmel bir noktada olduğunu belirten Özder, komşu ülkelerden çoğunun süt ihtiyacı olduğunu ve net süt alıcısı konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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