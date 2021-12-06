Süt sektörü için özel sektör-akademi iş birliği

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ile Karma Grup iş birliğinde süt üretimi konusunda eğitimler verilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Barbaros Özer ile Karma Grup iş birliği ve önderliğinde süt kabul ilkelerinden, proses teknolojisi, kalite ve temizlik, sanitasyon pratikleri ve Ar-Ge'ye dayalı ürün geliştirme yol haritalarına kadar değişen geniş bir yelpazede periyodik eğitim programları yürütülmesi hedefleniyor.

Akademinin teorik ve deneysel bilgi birikimini saha deneyimine sahip gıda profesyonellerinin pratik bilgi birikimleri ile harmanlayarak süt endüstrisinin hizmetine sunmak amacıyla eğitim modülleri oluşturuldu. Farklı modülden oluşan eğitimlerin içerikleri Türkiye süt endüstrisinin temel beklentileri dikkate alınarak hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, eğitimlerin ilk bölümünün 11-12 Şubat'ta Wyndham Grand Kalamış-İstanbul'da sınıf eğitimi olarak gerçekleşeceğini ve süt sektörünün ilgisinin yoğun olacağını belirtti.

Verilen bilgiye göre, programda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyeleri, Prof. Dr. Barbaros Özer ve Prof Dr. Ebru Şenel Özkan'a özel sektör profesyonelleri, Zeynep Pınar Atalay (Danone), Duygu Alco (Nestle ) ve Zuhal Basaran, akademiden ise Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Nural Karagözlü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üniversitesinden Prof. Dr. Yonca Yüceer öğretim üyeleri eşlik edecek.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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