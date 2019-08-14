Süt sağma makinesindeki kaçak ölümüne neden oldu

Süt sağma makinesindeki kaçak ölümüne neden oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde süt sağma makinesindeki kaçağın neden olduğu elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

14.08.2019 23:28
Süt sağma makinesindeki kaçak ölümüne neden oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde süt sağma makinesindeki kaçağın neden olduğu elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Horun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cesur Pınar (29) süt sağmak için ahırlarına gitti. Geri dönmeyen Pınar'ı merak eden babası Selehattin Pınar, oğlunu cansız olarak buldu. Pınar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Pınar'ın süt sağma makinesinde meydana gelen kaçaktan dolayı elektrik akımına kapılarak öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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