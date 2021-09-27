Süt sağım yerine yıldırım düştü: 10 keçi telef oldu - Haberler
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Süt sağım yerine yıldırım düştü: 10 keçi telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Süt sağım yerine yıldırım düştü: 10 keçi telef oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaşa ait süt sağım yerine yıldırım düştü.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaşa ait süt sağım yerine yıldırım düştü. 10 keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Tercan'a 4 kilometre uzaklıktaki Karataş mevkiindeki yaylada Selahattin Şangil'e ait süt sağım yerine yıldırım düştü. Olayda 10 keçi telef oldu.

Yaylada 300 koyun 30 keçi bulunurken koyunların sağım yerinde olmaması daha büyük bir hayvan telef olmasını önledi. - ERZİNCAN

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Haber: Süt sağım yerine yıldırım düştü: 10 keçi telef oldu - Haberler
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