Süt Sağarken Ölen Lise Öğrencisi Dualarla Uğurlandı
Gaziantep’te evlerinin ahırında süt sağarken ölen lise öğrencisi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'te evlerinin ahırında süt sağarken ölen lise öğrencisi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde süt sağarken elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybettiği belirtilen İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Ali kelebek'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasına getirilen gencin cenazesi bugün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kelebek, yakınları ve sevenleri tarafından mahalle mezarlığında defnedildi. - GAZİANTEP