Süt Primi Desteğinde Artış

Süt primi desteğinin arttığı belirtildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin belirlediği süt priminin yapılan artışla örgütsüz satışta 10 kuruş, örgütlü satışta ise 12 kuruş olduğunu ifade etti.

Son yapılan desteklemeye göre aylık 2,5 milyon liradan fazla desteğin Burdur'a geleceğini aktaran Özçelik, şunları kaydetti:

"İlk üç aylık içinse 7 milyon 500 bin lira fazladan ödeme gelecektir. Toplam tutarın ise yüzde 200 artışla ocak, şubat, mart ayları için 12 milyon lira civarında ödenmesi bekleniyor. Süt hesabı yapanların hayvancılığa ve süte verilen desteklemeleri hesaba katmadan halkımızı kandırmaya çalıştığını biliyoruz. AK Parti hükümeti her zaman üreticinin yanındadır."