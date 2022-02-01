Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de polisin evinde yaptığı aramada süt paketinde, arabasında ise ekmek arasında uyuşturucu ele geçirilen M.E., gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin evinde yaptığı aramada süt paketinde, arabasında ise ekmek arasında uyuşturucu ele geçirilen M.E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'nin evi ve otomobilinde arama yaptı. Evde süt paketine, otomobilde ise ekmek arasına gizlenmiş 323 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title