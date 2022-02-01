Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

KAYSERİ'de polisin evinde yaptığı aramada süt paketinde, arabasında ise ekmek arasında uyuşturucu ele geçirilen M.E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'nin evi ve otomobilinde arama yaptı. Evde süt paketine, otomobilde ise ekmek arasına gizlenmiş 323 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., polis merkezine götürüldü.