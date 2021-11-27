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Süt otu ekim alanında inceleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Süt otu ekim alanında inceleme

Iğdır'da ekipler, süt otunun ekiminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da ekipler, süt otunun ekiminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Iğdır'da ilkbahar aylarında yüzde 70 hibe destekli olarak tohumu dağıtılan, kalitesi ve yüksek verimi ile bilinen reygras yem bitkisi (süt otu) ekim alanı ekipler tarafından denetlendi. Bölgeye uyum sağlayan ve oldukça kaliteli ürün elde edilen yem bitkisi ile hayvanlarını besleyen Gündüz Aracı isimli çiftçi, süt otunun besleyici niteliğinin yanı sıra süt veriminde de yüzde 20 civarında artış sağladığını dile getirdi. - IĞDIR

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