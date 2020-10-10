Süt Kuzusu artık 30 ilçede
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Süt Kuzusu artık 30 ilçede

10.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:07
Süt Kuzusu artık 30 ilçede

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Süt Kuzusu projesinden, Tire, Beydağ, Çeşme, Karaburun ve Kiraz ilçelerindeki çocuklarında yararlanacağı ifade edilirken, projenin İzmir'in 30 ilçesine yayıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Süt Kuzusu projesinden, Tire, Beydağ, Çeşme, Karaburun ve Kiraz ilçelerindeki çocuklarında yararlanacağı ifade edilirken, projenin İzmir'in 30 ilçesine yayıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretici kooperatiflerinden aldığı sağlıklı sütleri, kentte yaşayan çocuklara ulaştırmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 1 Temmuz'da kooperatiflerle yaptığı süt alım sözleşmesinin ardından ilk etapta; Ödemiş, Bayındır, Selçuk, Bergama, Dikili ve Kiraz'ın dahil olduğu Süt Kuzusu projesi kapsamında, bu kez de Tire, Beydağ, Çeşme, Karaburun ve Kiraz ilçelerinde süt dağıtılmasına karar verildi.

160 bin çocuğa süt

1 ile 5 yaş arasındaki çocukların faydalandığı proje kapsamındaki süt dağıtım ağına bu ilçelerin de dahil edilmesiyle, talepler toplanmaya başlandı. Süt dağıtımlarının önümüzdeki haftalarda yapılması planlanırken, daha önce 11 merkez ilçede uygulanan Süt Kuzusu projesi 30 ilçenin tamamına ulaşmış olacak. Süt Kuzusu projesi kapsamında, 160 bin çocuğa ayda 8'er litre süt dağıtımı sağlanacak. Proje sayesinde ise bugüne kadar toplamda 427 bin 512 çocuğa ulaşıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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