Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Haberler | Güncel

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor Erzincan'da yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor.

Çağlayan beldesinde sürüde bulunan 500'e yakın koyundan 400'ü yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu durum yavrular büyüyene kadar yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor. İkiz kuzular annelerinden süt emerken diğer bazı kuzuların da ısrarla süt emmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Çağlayanlı sürü sahibi, zor bir iş yaptıklarını belirterek, "İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sıkıntılarımız çok. Üretimimiz Allah'a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz anlayacağınız. Ama yem fiyatları pahalı, çok yüksek" dedi.

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor
Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor
Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor
Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Can Bartu Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:10:03. #1.15#
title