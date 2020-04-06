Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu
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1 Nisan, Sabah, Iğdır, Yerel

Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu

Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu Doğunun önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvanlar olan koyunların, daha yem yeme alışkanlığı kazanmadığı için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu.

06.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:27

Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu

IĞDIR - Doğunun önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvanlar olan koyunların, daha yem yeme alışkanlığı kazanmadığı için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu.

Sahip olduğu mikroklima iklimi ile "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da kuzulama dönemi biten ve 1 Nisan'da mera yasağının kalkması ile meraya çıkan koyunların kuzuları ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Iğdır'a bağlı Karagüney köyünde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez koyun ve kuzuların buluşması sağlanıyor. Sabah meraya bırakılmadan önce ve akşam otlatıldıktan sonra hayvanlar içeriye konulmadan önce kuzuların beslenmesi için koyunlar buluşma alanına getiriliyor. Buluşma zamanın yaklaşması ile birlikte hayvanlar koşuşturarak kuzular ile buluşacağı alana doğru koşmaya başlıyorlar. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Koyun ve kuzuların bu şekilde buluşması da renkli görüntülere sahne oluyor.

Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu

Kaynak: İHA

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Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu
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