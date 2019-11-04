Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu

Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt kutusu ve stepneye gizlenmiş 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

04.11.2019 15:28
Süt kutusu ve araç stepnesinde metamfetamin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt kutusu ve stepneye gizlenmiş 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramada süt kutusu ve stepneye gizlenmiş 2 kilo 166 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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