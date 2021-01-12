Süt kutularından robot maketi yapan öğrencilerin 'robotik kodlama sınıfı' hayali gerçek oldu

Süt kutularından robot maketi yapan öğrencilerin 'robotik kodlama sınıfı' hayali gerçek oldu

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu İlkokulu'nun öğrencileri İkra Ayla Kaman (11) ve Fatma Pelin Barcı (11), 2 yıl önce dağıtılan süt kutularından robot maketi yapıp, bahçede düzenlenen 'Bilim Fuarı'nda sergiledi. Öğrenciler, fuarı ziyaret eden Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir'e de okullarında robotik kodlama sınıfı olmasını hayal ettiklerini söyledi. Başkan Özdemir'in girişimiyle İkra Ayla ve Fatma Pelin'in hayalleri gerçekleştirildi ve okula robotik kodlama sınıfı yapıldı.

Şu an 5'inci sınıf öğrencisi olan ?İkra Ayla Kaman ve Fatma Pelin Barcı, 2018 yılında Bilim ve Teknoloji Rehber Öğretmeni Ahmet Kılınç eşliğinde, okullarında dağıtılan sütlerin boş kutularından robot maketi yaptı. 2 öğrenci, maketi okul bahçesinde TUBİTAK'ın katkısıyla düzenlenen 'Bilim Fuarı'nda sergiledi. Barcı ve Kaman, fuarı ziyarete gelen Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir ile sohbet ederken, kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için okullarında robotik kodlama sınıfı olmasını hayal ettiklerini söyledi.

105 BİN LİRAYA ROBOTİK KODLAMA SINIFI YAPILDIBunun üzerine Başkan Özdemir'in girişimiyle belediye tarafından okula robotik kodlama sınıfı yaptırıldı. 105 bin liraya mal olan sınıfta 8 bilgisayar, 10 robot ve 3D yazıcı bulunuyor. Sınıfın açılışı ise Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy Kaymakamı Rasim Belge ve Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir tarafından gerçekleştirildi. İkra Ayla Kaman ve Fatma Pelin Barcı, açılışın ardından protokol üyelerine, tasarladıkları ve 'Alpaslan' adını verdikleri siyah çizgiyi takip eden sensörlü robot arabayı tanıttı. 'HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK'Hayallerine kavuştuklarını belirten İkra Ayla Kaman, "Ben kodlama yapmaya TÜBİTAK 'Bilim Fuarı'nda başladım. Okulumuzdaki dağıtılan sütlerle bir robot maketi tasarlamıştık. Bu yaptığımız maket robot sonrası sesimizi duyurduk. 2 yıl sonra okulumuza robotik kodlama sınıfı yapıldı. Biz arkadaşımla beraber hayalimiz olan robotik kodlama sınıfına kavuştuk" dedi.'Alparslan' adını verdikleri robot arabayı da anlatan Kaman, "'Alparslan' ismini verdiğimiz robot, tasarladığımız siyah çizgiyi, sensörü ile takip ediyor. Bunun yanında mesafe sensoru sayesinde ise önüne çıkan engelden kaçıyor. İsmini 'Alparslan' koymamızın sebebi ise Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan, Malazgirt Zaferi sonrası Türklere Anadolu'nun kapısını açmıştır. Biz de milli teknoloji hamleleriyle dünya kapılarını aralayıp, ülkemizi daha ileri taşımak için bu fırsatı gerçekleştirme imkanı bulduk" diye konuştu.

Fatma Pelin Barcı ise "2018 yılında okulda dağılan sütlerle bir robot tasarlayıp yapmıştık. Bu gören valimiz, kaymakamımız ve belediye başkanımıza bizi destekleyerek, bize böyle bir robotik kodlama sınıfı kazandırdıkları için teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ