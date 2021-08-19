Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu, oyuncuları ve Süt Kardeşler özeti!
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Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu, oyuncuları ve Süt Kardeşler özeti!

Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu, oyuncuları ve Süt Kardeşler özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Süt Kardeşler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Süt Kardeşler konusu, özeti ve Süt Kardeşler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Süt Kardeşler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Süt Kardeşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Süt Kardeşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Süt Kardeşler konusu nedir, Süt Kardeşler oyuncuları kimler ve Süt Kardeşler özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gelen gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın işleri karıştırdığı yetmiyormuş gibi bir de damat Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir esrarengiz canavarı konağa illet etmesi her şeyi birbirine karıştıracaktır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Oyuncular:Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (80 dk)

Haber Yorumları
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Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu, oyuncuları ve Süt Kardeşler özeti! - Haberler
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