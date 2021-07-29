Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Sabah saat 09.15 sıralarında Kırkağaç'ın Musahoca Mahallesi yol ayrımında seyir halinde gitmekte olan İ.K.'nin kullandığı 45 F 4615 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.D.'nin idaresindeki 10 YS 469 plakalı süt kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanarak araçlarında sıkışırken süt kamyonundaki sütler yola döküldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler uzun uğraşlar sonucu sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarırken yaralılar İ.K. ve Y.D., 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Süt kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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