Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da süt kamyonunun kanala devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da süt kamyonunun kanala devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan Konya istikametine gitmekte olan İ.Ç. idaresindeki 42 AAC 191 plakalı süt kamyonu, Köprübaşı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala uçtu. Kazada yaralanan kamyon sünücüsü İ.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

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