Süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Murat T'nin kullandığı 45 DM 958 plakalı süt kamyonu, Bölcek Kavşağında, Uğur B. yönetimindeki 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yol kenarına savrulan hafif ticari araç takla attı.

İhbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu (52), Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge'nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Uğur B. ile aynı araçtaki Yılmaz K, Sema D. ve Abuzer Y. ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kamyon şoförü Murat T. gözaltına alındı.

Süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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