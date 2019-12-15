Süt kamyonu alevlere teslim oldu
Haberler » 3. Sayfa » Süt kamyonu alevlere teslim oldu - Haberler

Süt kamyonu alevlere teslim oldu

Bursa'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim olan süt kamyonu küle döndü.

15.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:34
Süt kamyonu alevlere teslim oldu

'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim olan süt kamyonu küle döndü.


Olay, Bursa'nın Orhangaziilçesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'ya süt taşıyan 32 HS 145 plakalı tanker, Boyalıca mevkisinde alev aldı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonu söndürürken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.


Kullanılmaz hale gelen kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler