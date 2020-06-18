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Süt fiyatlarının artması keçi fiyatlarını katladı

Burhaniye'de süt fiyatlarının artması keçi fiyatlarını ikiye katladı.

Süt fiyatlarının artması keçi fiyatlarını katladı
18.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:24

Burhaniye'de süt fiyatlarının artması keçi fiyatlarını ikiye katladı. Geçtiğimiz 2.6 lira olan keçi sütünün litresi 3.7 liraya çıkarken, 700 lira olan keçi fiyatı da bin 500 liraya kadar yükseldi.

İlçede azalmaya yüz tutan küçükbaş hayvan varlığı, süt fiyatlarının artması ile birlikte yeniden canlılık kazanmaya başladı.. Geçtiğimiz yıl 2.5 lira dolayında olan keçe sütü de bu yıl 3.7 liraya çıktı. Süt fiyatların yükselmesi üzerine de geçtiğimiz yıl 700 lira dolayında olan keçi fiyatları da bin 500 liraya kadar yükseldi. Çocukluğundan bu yana keçi beslediğini anlatan Yakup Tunca, "Geçtiğimiz yıllarda keçi sütü ucuzdu. Böyle olunca da keçi ilgi görmüyordu. Hele bu yıl mandırada keçi sütü 3.7 liraya kadar çıktı. Perakente de ise 5 liraya satıyoruz. Böyle olunca da geçtiğimiz yıllarda 700-800 lira olan keçi fiyatı da bin 500 lirayı buldu. Fiyatlar böyle olunca bizim de yüzümüz gülüyor." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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