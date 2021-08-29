Süt fiyatları dizginlenemiyor

Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren süt fiyatları durdurulamıyor.

Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren süt fiyatları durdurulamıyor. Bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 10 zamlanan bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 8 lira 45 kuruşa kadar yükseldi.

Sütün litresinin Ulusal Süt Konseyinin tavsiye satış fiyatı kapsamında 3 lira 20 kuruştan satıldığını belirten üreticiler fiyat artışı konusunda sanayicileri işaret ederken, sanayiciler ise artan maliyetlerden yakınıyor. Yem fiyatlarının da artışa geçmesi üreticinin belini büküyor. Litresi 3 lira 20 kuruş olan çiğ sütün market raflarında 8 lirayı aşması tüketiciyi de sıkıntıya sokuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı