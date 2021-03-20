Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu

20.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süt ve süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında 200 güvercin telef oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süt ve süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında 200 güvercin telef oldu. Fabrikada büyük ölçüde maddi hasara sebep olan yangının, fabrika sahibinin çatı kısmında beslediği güvercinler için yaktığı mumun ahşap malzemeleri tutuşturması neticesinde çıktığı değerlendiriliyor.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatı kısmını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, fabrikadaki yaklaşık 200 güvercinin telef olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının fabrika sahibinin çatı kısmında beslediği güvercinler için yaktığı mumun ahşap malzemeleri tutuşturması neticesinde çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu
Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Deniz Çakır Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 00:13:23. #1.14#
title