Haberler » Spor » Şut Çekme Yarışması: Ronaldo vs Dybala vs Higuain vs Bernardeschi vs Pjaca - Spor

Şut Çekme Yarışması: Ronaldo vs Dybala vs Higuain vs Bernardeschi vs Pjaca

İtalya Serie A takımı Juventus'ta antremanlarında renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken Torino ekibinde bu kez Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi ve Pjaca şut çekme yarışmasında kozlarını paylaştı.

09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:14

takımı 'ta antremanlarında renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken ekibinde bu kez , Dybala, Higuain, Bernardeschi ve Pjaca şut çekme yarışmasında kozlarını paylaştı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler