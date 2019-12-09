Şut Çekme Yarışması: Ronaldo vs Dybala vs Higuain vs Bernardeschi vs Pjaca

09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:14

İtalya Serie A takımı Juventus'ta antremanlarında renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken Torino ekibinde bu kez Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi ve Pjaca şut çekme yarışmasında kozlarını paylaştı.