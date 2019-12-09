Şut Çekme Yarışması: Ronaldo vs Dybala vs Higuain vs Bernardeschi vs Pjaca
İtalya Serie A takımı Juventus'ta antremanlarında renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken Torino ekibinde bu kez Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi ve Pjaca şut çekme yarışmasında kozlarını paylaştı.
09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:14
İtalya Serie A takımı Juventus'ta antremanlarında renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken Torino ekibinde bu kez Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi ve Pjaca şut çekme yarışmasında kozlarını paylaştı.
Kaynak: Dugout
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