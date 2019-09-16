Süt anlık olarak kayıt altına alınacak

16.09.2019 20:15

Hayrabolu'da hayata geçirilecek projeyle süt dijital olarak kayıt altına alınacak.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan "Süt Birlikleri Dijital Rehabilite" projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

TRAKYAKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin bu projenin tüm üreticilere rol model olacağını belirtti.

Projenin tüm iş sektörünü olumlu etkileyeceğini ifade eden Keskin, "Bizim buradaki amacımız sütün anlık olarak kayıt altına alınmasını sağlamak. Anlık olarak üreticiye, birliğe, sanayiciye ve bakanlığa ulaştırılmasını gerçekleştirmek. Bu sadece bir Hayrabolu meselesi değildir. Buranın ardından Trakya ve Türkiye'de bu uygulamayı yapacağız. Ülkenin menfaatine olan bir şey. Üretici, sanayici, birlikler, devlet hepsi iç içe olacaklar." diye konuştu.

Sütün kalitesinin bu projeyle kontrol edileceğini aktaran Keskin, "Anlık olarak cep telefonuna mesaj düşecek. Bu mesaj oraya düştüğü zaman birliğe de düşecek. Bakanlığa, veri merkez birliğine de düşecek. Anlık olarak da kayıt altına almış olacağız." dedi.

Kaliteye göre süt fiyatı

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projeyle süt veriminin ve kalitesinin artacağını ve kaliteye göre süt fiyatı belirleneceğini belirterek TRAKYAKA olarak projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Üreticinin süt kalitesi hakkında bilgi sahibi olacağını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Amacımız bu yöntemle sütü üreten çiftçinin verdiği ürünün kalitesini görmesini sağlamak. Bu noktada Hayrabolu'nun sütünü bilirsek, Tekirdağ'ın sütünü bilirsek ve Trakya'daki sütü bilirsek biz burada kaç hayvanımız var, kaç kilo süt üretiyoruz bunların kaliteleri nelerdir bunları öğrenebileceğiz. Kalitede bir sorun varsa Namık Kemal Üniversitesinde Ziraat Fakültemiz var. Onlarla iş birliği içerisinde bu sütün kalitesinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapabileceğiz."

Kaynak: AA