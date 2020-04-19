SÜT ALDIM BAHANESİ İŞE YARAMADI, MARKET SAHİBİYLE BİRLİKTE CEZADAN KURTULAMADI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SÜT ALDIM BAHANESİ İŞE YARAMADI, MARKET SAHİBİYLE BİRLİKTE CEZADAN KURTULAMADI - Haberler
İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Güncel

SÜT ALDIM BAHANESİ İŞE YARAMADI, MARKET SAHİBİYLE BİRLİKTE CEZADAN KURTULAMADI

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin satış yaptığı ihbarını alan polis, markete baskın düzenledi.

19.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:46
SÜT ALDIM BAHANESİ İŞE YARAMADI, MARKET SAHİBİYLE BİRLİKTE CEZADAN KURTULAMADI

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin satış yaptığı ihbarını alan polis, markete baskın düzenledi. Polisin uyarıları üzerine kapalı olan kepenkler açıldı. İçeriden market sahibi ve alışverişi yapan bir kişi çıktı. Alıveriş yapan müşteri, süt almak için evden çıktığını bahane etti ama cips aldığı ortaya çıktı.

POŞETTEN CİPS ÇIKTI

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de denetimlerini arttıran polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir marketin satış yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese geldiklerinde marketin kepenklerinin kapalı olduğunu gördü. Polisin uyarısı üzerine kepenkler açıldı. Marketten elinde poşet olan bir kişi ile market sahibi çıktı. Polisi karşılarında gören şahıslar şaşkınlık yaşadı. Polisin, 'Ne aldınız Neden dışarıdasınız sorularına, alışveriş yaptığı anlaşılan şahıs, süt almak için dışarı çıktığını söyledi. Market sahibinin de akrabası olduğunu söyleyen kişinin cips ve peynir aldığı görüldü.

Ceza yememek için polisleri ikna etmeye çalışan müşteriye ve market sahibine 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

SÜT ALDIM BAHANESİ İŞE YARAMADI, MARKET SAHİBİYLE BİRLİKTE CEZADAN KURTULAMADI

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Ebru Polat Hande Yener Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Zinedine Zidane Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: SÜT ALDIM BAHANESİ İŞE YARAMADI, MARKET SAHİBİYLE BİRLİKTE CEZADAN KURTULAMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:55:56. #1.15#
title