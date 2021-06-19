Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
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Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı

Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti heyeti Susuz ziyaretinde gövde gösterisi yaptı.

AK Parti heyeti Susuz ziyaretinde gövde gösterisi yaptı. AK Parti hükümetleriyle yatırım gören Susuzlar, milletvekillerine verdikleri destekle bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını gösterdiler.

Kars'ın Susuz ilçesini ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın'ı, Yönetim Kurulu üyesi Susuz Koordinatörü Evren Kınık, AK Parti İlçe Başkanı Nejdet Mahmutoğlu, Kadın Kolları Başkanı Dilek Yahşi ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Vatandaşların kendilerine gösterdikleri ilgiden memnun olan milletvekilleri ve beraberindekiler, AK Parti Hükümetleri tarafından Susuz'da hayata geçirilen projeleri ile yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdiler.

"CHP'li belediye tek çivi çakmadı"

2019 seçimlerinde seçilen ve göreve başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'li belediyenin Susuz'a tek çivi çakmadığını ifade eden vatandaşlar, CHP'li Belediye'nin AK Parti Hükümetleri tarafından Susuz'a yapılan proje ve yatırımlara sahip çıkmasına güldüklerini söylediler.

CHP'li belediyeden memnun olmadıklarına dikkat çeken vatandaşlar, "CHP'li belediye yaklaşık 2 yıldır görevde, Susuz'a geçen iki yılda çivi çakılmadı. Yapılan hizmet yok, AK Parti'nin yaptıklarını da kendileri yapmış gibi gösteriyorlar. Bizler buna gülüp geçiyoruz. Susuz o kadar büyük bir yer değil ki yapılanlar görünmesin, boşu boşuna 2 yıl geçti. Bundan sonra da bir şey yapılmaz. Çünkü her şey ortada" diyerek milletvekillerine dert yandılar.

Susuz'a başta Susuz Şelalesi olmak üzere alt yapı, yol ve birçok hizmeti getirdiklerini hatırlatan milletvekilleri Susuzluların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek yatırımların devam edeceği müjdesini verdiler.

AK Parti Milletvekilleri daha sonra Çamçavuş köyü ve Yolboyu köyünde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen milletvekilleri daha sonra kent merkezine döndüler. - KARS

Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı
Susuzlular AK Parti milletvekillerini bağrına bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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