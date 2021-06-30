Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler
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Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Haberler | Güncel

Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler Tunceli'de kamu binasına girerek cama çarpan ve sersemleyen serçeye, personel parmağı ile damla damla su içirdi, ardından kendine gelen kuşu tekrar doğaya saldı.

Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler

TUNCELİ - Tunceli'de kamu binasına girerek cama çarpan ve sersemleyen serçeye, personel parmağı ile damla damla su içirdi, ardından kendine gelen kuşu tekrar doğaya saldı.

Çemişgezek Hükümet Konağının bir odasına giren serçe, çıkmaya çalışırken cama çarparak sersemledi ve yere düştü. Serçeyi avcuna alan kaymakamlık personeli Aysel Karabulut, önce masaj yaptı ve ardından kapaktan su içirmeye çalıştı. Serçenin su içmemesi üzerine Karabulut, parmağı ile damla damla kuşa su içirdi. Bir süre sonra kendine gelen serçe, tekrar pencereden personel tarafından doğaya bırakıldı.

Mesai esnasında odaya minik bir misafirin geldiğini belirten Aysel Karabulut, "Çıkmaya çalışırken cama çarparak sersemledi. Bizde arkadaşlarla beraber müdahale ettik. Çok korkuyordu. Su vermeye çalıştık ama ilk başta içmedi. Biz kendimiz damlalarla vermeye çalıştık. Biraz kendine geldikten sonra gökyüzüne, özgürlüğüne geri bıraktık" dedi.

Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler
Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler
Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler
Susuzluktan baygın düşen serçeye elleriyle su içirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın

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