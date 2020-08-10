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Susuz yetişen "kınalı bamya" fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Ege'nin verimli ovalarında susuz yetişen, güneşle de kına rengine bürünen bamya, fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Susuz yetişen
10.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:10

Ege'nin verimli ovalarında susuz yetişen, güneşle de kına rengine bürünen bamya, fiyatıyla üreticisini memnun etti.

"Bornova" ya da "kınalı" bamya olarak bilinen bitkinin tohumları nisandan itibaren toprakla buluşuyor. Üreticisine kısa sürede hasat imkanı veren bamya, yetiştiği süre içerisinde su istemiyor.

Çoğunluğu turizm şehri Urla olmak üzere bölgede bin dekar alanda üretimi yapılan kınalı bamya, zeytinyağlı yemekleriyle ünlü Ege'de, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Genellikle kadınlar tarafından hasat edilen bamyada bu yıl yaklaşık 1500 ton rekolte bekleniyor. Vücutla temas ettiğinde kaşındıran yaprakları nedeniyle zorlu geçen hasat sürecinde çalışanları sıcak da zorluyor.

Mayıs ayından itibaren sofralarda yerini almaya başlayan kınalı bamyanın kilogramı pazarda 25 liraya kadar çıkıyor.

Bu sezon rekoltesi ve fiyatıyla üreticileri sevindiren kınalı bamya, genellikle Ege Bölgesi'nde tüketiliyor, az da olsa İstanbul ve Ankara gibi şehirlere de gönderiliyor.

"Kesinlikle sulanmaz"

Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, Urla'nın turizmin yanında çok önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi .

Bölgede yetişen ürünlerin başında enginarın geldiğini belirten Yılmaz, kınalı bamyanın da Urlalı çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Kınalı bamya tohumunun tamamen doğal yöntemlerle elde edildiğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Güneş gören kısmı kına rengine büründüğü için bu isimle anılıyor. Kınalı bamya kesinlikle sulanmaz. Sıcakla beraber büyür. Havalar serinleyinceye kadar bamya alabiliyoruz. Bu da yaklaşık eylül ayını bulur. Bir işçi günde en fazla 15 kilogram bamya toplayabilir. Hasadı zor bir ürün diyebiliriz."

"Fiyatı 20 liradan aşağı düşmedi"

Uzun yıllardır kınalı bamya üreticiliği yapan Rahime Tekin ise bamyanın çıplak elle toplanamadığını belirtti.

Hasat esnasında eldiven kullanmak zorunda olduklarını kaydeden Tekin, bamya kaşıntısına da en iyi ilacın toprak olduğunu söyledi.

Bamyada bazen "ballık" ismini verdikleri bir böceklenme olduğuna işaret eden Tekin, "Bu da bamyanın lezzetini etkileyebiliyor. Bunu yok etmek için toprağı bamyanın üzerine savururuz. Asla bamyamıza ilaç atmayız. Bamyanın gün aşırı toplanması gerekir. Eğer toplamazsak bamya gereğinden fazla büyür. O zaman da lezzeti ve fiyatı düşer. Kınalı bamya fiyatı bu yıl biraz daha iyi. Tarlada kilosu 20 liradan aşağı düşmedi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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