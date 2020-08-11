Susuz kalan köyün yardımına koştular Bilecik'te yaklaşık 1 hafta susuz kalan köylülerin imdadına belediye ve il özel idaresi koştu.

Bilecik'te yaklaşık 1 hafta susuz kalan köylülerin imdadına belediye ve il özel idaresi koştu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü'nde bayram arifesinde su depolarında yaşanan bir arıza sonrası köylüler susuz kaldı. Bayram boyunca sonrasındaki 5 gün köylülerin yardımına Gölpazarı İlçe Özel İdaresi ve Gölpazarı Belediyesine ait tankerlerle günün belirli saatlerinde su taşındı. Bu sayede köylüler mağdur olmazken, motorları yenisi ile değiştirmesinin ardından sular normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İHA