Susuz'da şube müdürleri toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Susuz'da şube müdürleri toplantısı yapıldı

Susuz'da şube müdürleri toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Susuz'da Şube Müdürleri toplantısı yapıldı.

SUSUZ, KARS (İHA) - Susuz'da Şube Müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda iş yürütme sırasında karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Onur Yılmazer, başkanlığında İdare Şube Müdürleri toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Susuz'da devam eden projeler ve kurumların hayata geçirdiği çalışmalar konuşuldu.

Kaymakam Sayın Onur Yılmazer, toplantıda her kurumun kendi sorumluluk alanına giren kamu kurum ve kuruluşlarının iş yürütümü sırasında karşılaştığı sorunlar ve genel işleyişle ilgili daire amirlerinden kısa brifing aldı.

Brifingin ardından kurum ve kuruluşların genel işleyişte bir birlerine yardımcı olmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantı daha sonra soru ve cevapların ardından son buldu. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title