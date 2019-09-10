Susuz'da muhtarlar ve halk günü toplantısı

10.09.2019 10:42

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, 'Muhtarlar ve Halk Günü' toplantısında mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi.



Kars'ın Susuz İlçesinde, 'Muhtarlar ve Halk Günü' toplantısı Kaymakam Hamza İnam Başkanlığında Susuz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Hamza İnam, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.



08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Susuz Kaymakamlığı'na atanan kaymakam Hamza İnam, ilk toplantısında hem muhtarlarla taşınma fırsatı buldu, hem de vatandaşlarla buluşma imkanı buldu.



Kaymakam Hamza İnam, Başkanlığında düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarından gelen talepler değerlendirildi. İmkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Karşılıklı fikir alış verişinin ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA